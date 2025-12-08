Конфискация замороженных российских активов приведёт к полному краху европейской финансовой системы и экономики. Такое жёсткое предупреждение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал политолог Александр Гурнов.

По его мнению, европейские лидеры уже разрушили свою политическую систему и почти уничтожили экономику, попав в зависимость от США и отказавшись от дешёвых российских энергоносителей.

«Если они под заклинания фон дер Ляйен всё-таки конфискуют российские золотовалютные резервы, которые у них хранятся, то это будет просто конец. Потому что западноевропейская финансовая система будет дискредитирована полностью», — заявил политолог в разговоре с kp.ru.

Гурнов убеждён, что после такого шага от «могучей в XX веке Европы не останется практически ничего». Он также охарактеризовал нынешних европейских руководителей как «одноклеточных людей», чьи действия ведут континент к катастрофе.

Ранее схожие апокалиптические прогнозы для Европы высказывал и философ Александр Дугин. Он заявил, что Россия способна стереть Европу с лица земли, если того потребуют обстоятельства. По его словам, РФ будет действовать с Европой жёстче, чем с Украиной, уничтожив военные объекты и промышленность. Дугин подчеркнул, что единственная причина для такой войны — то, что сами европейцы уже воюют с Россией на украинской территории.