Американское издание назвало российский МиГ-35 «катастрофой» для ВСУ

Американское издание 19FortyFive назвало российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 «замечательной катастрофой». Автор материала Брент Иствуд утверждает, что проект, который задумывался как ответ на западные F-16, F-15EX и ряд стелс-самолётов, так и не реализовал свой потенциал.

По словам обозревателя, программа столкнулась с санкционными ограничениями, проблемами в топливной эффективности, датчиках и неясностью боевых задач. В публикации говорится, что в реальной эксплуатации находится меньше десяти машин, серийное производство сокращено, а экспортные перспективы остаются минимальными — Египет и Индия, по словам автора, предпочли другие предложения.

Иствуд добавляет, что сам самолет он считает «хорошей машиной» и «переходным звеном» между поколениями, однако иностранные заказчики, утверждает он, смотрят скорее в сторону более современных решений. В частности, внимание приковано к российскому истребителю пятого поколения Су-57.

МиГ-35 — новейшая модификация семейства МиГ-29, впервые представленная широкой публике в 2017 году. Машина позиционировалась как многофункциональный лёгкий истребитель поколения 4++, получивший обновлённую авионику, улучшенные двигатели и возможность установки вооружения нового поколения. Производитель заявлял, что самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач и отличается сниженной стоимостью эксплуатации.

Запуск программы сопровождался надеждами на экспорт: в своё время о возможной покупке МиГ-35 сообщали Индия, Египет и ряд азиатских стран. Однако конкуренция в сегменте лёгких истребителей усилилась, а пакет предложений других государств, включая США, Китай и Францию, стал агрессивнее. Параллельно российские ставку сместили на развитие тяжёлых платформ — прежде всего Су-57.

Ранее другой военный эксперт и полковник в отставке лестно отзывался об истребителе Су-57. По его словам, с ним не способен сравниться ни один другой самолёт в мире, и американский F-35 ему тоже не ровня.