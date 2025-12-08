Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 09:50

Американское издание назвало российский МиГ-35 «катастрофой» для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borka Kisss

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borka Kisss

Американское издание 19FortyFive назвало российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 «замечательной катастрофой». Автор материала Брент Иствуд утверждает, что проект, который задумывался как ответ на западные F-16, F-15EX и ряд стелс-самолётов, так и не реализовал свой потенциал.

По словам обозревателя, программа столкнулась с санкционными ограничениями, проблемами в топливной эффективности, датчиках и неясностью боевых задач. В публикации говорится, что в реальной эксплуатации находится меньше десяти машин, серийное производство сокращено, а экспортные перспективы остаются минимальными — Египет и Индия, по словам автора, предпочли другие предложения.

«Кружил на боку»: Эффектные трюки российского истребителя Су-57 попали на видео
«Кружил на боку»: Эффектные трюки российского истребителя Су-57 попали на видео

Иствуд добавляет, что сам самолет он считает «хорошей машиной» и «переходным звеном» между поколениями, однако иностранные заказчики, утверждает он, смотрят скорее в сторону более современных решений. В частности, внимание приковано к российскому истребителю пятого поколения Су-57.

МиГ-35 — новейшая модификация семейства МиГ-29, впервые представленная широкой публике в 2017 году. Машина позиционировалась как многофункциональный лёгкий истребитель поколения 4++, получивший обновлённую авионику, улучшенные двигатели и возможность установки вооружения нового поколения. Производитель заявлял, что самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач и отличается сниженной стоимостью эксплуатации.

Русский ас на Су-35 первым в мире сбил самолёт на дальности 213 км, добычей стал борт ВСУ
Русский ас на Су-35 первым в мире сбил самолёт на дальности 213 км, добычей стал борт ВСУ

Запуск программы сопровождался надеждами на экспорт: в своё время о возможной покупке МиГ-35 сообщали Индия, Египет и ряд азиатских стран. Однако конкуренция в сегменте лёгких истребителей усилилась, а пакет предложений других государств, включая США, Китай и Францию, стал агрессивнее. Параллельно российские ставку сместили на развитие тяжёлых платформ — прежде всего Су-57.

Ранее другой военный эксперт и полковник в отставке лестно отзывался об истребителе Су-57. По его словам, с ним не способен сравниться ни один другой самолёт в мире, и американский F-35 ему тоже не ровня.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Армия
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar