Россиянки бросились скупать адвент-календари в преддверии Нового года

В конце ноября россияне устроили настоящий бум на косметические адвент-календари. По данным «Золотого яблока», предоставленным Life.ru, спрос вырос на 40% год к году, а только за последнюю неделю — ещё на 6%. При этом покупатели стали экономнее: средний чек снизился до 7000 рублей, минус 9% к прошлому году.

Главное изменение — рост интереса к российским брендам. Если раньше их доля была менее 10%, то теперь треть всех проданных календарей — отечественные. Лидируют наборы с декоративной косметикой: покупатели выбирают Vivienne Sabo, Stellary, LUXVISAGE, а среди универсальных наборов — RAD, FOR ME by Gold Apple и Clarins.

Категория заметно демократизировалась: появились календари от 1–2 тысяч рублей, а покупатели всё чаще сравнивают состав, считают выгоду и выбирают самые рациональные варианты.

