Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:17

Россиянки бросились скупать адвент-календари в преддверии Нового года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В конце ноября россияне устроили настоящий бум на косметические адвент-календари. По данным «Золотого яблока», предоставленным Life.ru, спрос вырос на 40% год к году, а только за последнюю неделю — ещё на 6%. При этом покупатели стали экономнее: средний чек снизился до 7000 рублей, минус 9% к прошлому году.

Главное изменение — рост интереса к российским брендам. Если раньше их доля была менее 10%, то теперь треть всех проданных календарей — отечественные. Лидируют наборы с декоративной косметикой: покупатели выбирают Vivienne Sabo, Stellary, LUXVISAGE, а среди универсальных наборов — RAD, FOR ME by Gold Apple и Clarins.

Категория заметно демократизировалась: появились календари от 1–2 тысяч рублей, а покупатели всё чаще сравнивают состав, считают выгоду и выбирают самые рациональные варианты.

Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся покупка новогодних подарков
Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся покупка новогодних подарков

Ранее Life.ru сообщал об опасности косметики, сделанной из растений в домашних условиях. Необходимо правильно хранить домашние средства. В масках и лосьонах могут быстро размножаться микроорганизмы, что делает продукт небезопасным и может вызвать воспаление.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar