Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 декабря, 10:25

Эксперт объяснил, как взлом портов Украины позволит РФ уничтожать суда с оружием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Взлом портов Одессы и Николаева открывает для России большие возможности, включая уничтожение судов с оружием для ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, полученная секретная информация позволит понять графики, объёмы и страны-отправители военных поставок Украине.

«Нам станет понятно, какие военные поставки осуществлялись за определённый период. У нас появятся данные, какое конкретно вооружение и боеприпасы получали ВСУ и из каких стран», — пояснил Кнутов в разговоре с «Абзацем».

Он отметил, что эти данные можно использовать для дипломатического давления с требованием прекратить поставки. Но главное — появляется возможность точечно уничтожать суда-перевозчики. Эксперт подчеркнул, что, зная графики разгрузок, российские военные смогут наносить удары по целям в портах, аналогично тому, как ВСУ атакуют российские гражданские пути доставки.

Путин раскрыл, какой ответ ждёт пиратов из Киева
Напомним, взлом серверов украинских портов был осуществлён российской хакерской группой PalachPro и Eye of Sauron. Хакеры получили конфиденциальную информацию, записи с камер, внутреннюю документацию и персональные данные сотрудников, включая сведения о руководителе безопасности крупнейшего порта. Также на территории портов были обнаружены распечатанные фото машин с номерами сотрудников украинского Транспортного командования, что, по версии хакеров, свидетельствует о мерах уклонения от мобилизации. Группа заявила, что провела операцию в ответ на атаки российских кораблей у берегов Турции, продемонстрировав уязвимость портовой инфраструктуры Украины.

