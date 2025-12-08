Сотрудница московского спа-салона внезапно начала рожать прямо перед процедурой

В одном из московских спа-салонов произошёл неожиданный инцидент: 32-летняя сотрудница из Таиланда собиралась начать процедуру с клиентом, но внезапно почувствовала схватки. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Роды начались молниеносно — прямо в салоне. Женщина родила недоношенного ребёнка. Мать и малыша с низким весом сразу же доставили в перинатальный центр, где ими занимаются врачи.

Ранее в роддомах Подмосковья стартовала новогодняя акция — детей, родившихся в декабре, вручают родителям одетыми в праздничные костюмы. Уже в первые дни месяца десятки малышей получили свои первые новогодние наряды. Акция продлится до 31 декабря и охватит сотни новорождённых по всему региону.