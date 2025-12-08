Путин в Индии
8 декабря, 10:50

В Челябинске подростки выстрелили из ракетницы в лицо мужчине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

В Челябинске группа подростков выстрелила из ракетницы в лицо мужчине, который что-то искал во дворе с женщиной. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

У пострадавшего зафиксирована серьёзная травма глаз. Информация о происшествии поступила в полицию из медицинского учреждения.

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Косарева. Подростки подошли к паре, поинтересовались, что они делают, после чего раздался выстрел, а мужчина закричал от боли. Нападение попало на камеру домофона. Сейчас устанавливаются участники происшествия, по факту случившегося проводится проверка.

В Челябинске молодёжь устроила две разборки с ракетницами из-за девушки
Life.ru рассказывал о ряде подобных случаев за последнее время. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны подростки, выстрелившие из газового пистолета в 35-летнего мужчину, сделавшего им замечание за нецензурную брань. Инцидент произошёл 5 декабря на Балканской площади.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
