Песков заявил о невозможности публичной работы по вопросу Украины

Любые контакты по Украине требуют закрытого формата, иначе достичь прогресса невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что сейчас стороны всё-таки больше понимают, что работать надо в тишине… Подобная работа не может вестись абсолютно публично», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что публичность мешает конструктивному диалогу и не позволяет рассчитывать на результат. По его словам, именно поэтому стороны всё чаще переходят к непубличным каналам общения, которые обеспечивают больше возможностей для согласования позиций.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают согласовывать наиболее сложные пункты будущего документа, который должен определить параметры возможного урегулирования украинского конфликта. По его словам, стороны занимаются «стыковкой трудных положений», от которых будет зависеть форма и судьба итогового соглашения.