8 декабря, 10:42

В Кремле заявили, что России важно понимать итоги работы США и Украины

Обложка © Life.ru

Для Москвы важно оценить итоги работы, проделанной США и Украиной после российско-американских консультаций в Кремле. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дальнейшие шаги в переговорном процессе.

Он напомнил, что после встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером американские представители провели переговоры с украинской делегацией во главе с секретарём СНБО Рустемом Умеровым. По словам Пескова, теперь российская сторона ждёт ясности относительно результатов этой работы, чтобы определить возможные дальнейшие шаги в направлении урегулирования.

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Основной темой переговоров стали вопросы урегулирования ситуации вокруг Украины. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина с Уиткоффом продлились около пяти часов из-за сложности обсуждаемых тем, связанных с урегулированием украинского конфликта.

Юлия Сафиулина
