Песков заявил о чехарде разных внешних курсов в американских администрациях

В Вашингтоне каждая администрация придерживается собственного подхода к внешней политике, поэтому опасения по поводу возможной смены курса США возникают регулярно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие опасения всегда есть. Мы знаем, что разные администрации придерживаются разных точек зрения, занимаются разной нюансировкой во внешней политике… Ну а что будет дальше со следующей администрацией, здесь сейчас вряд ли кто-то, наверное, возьмётся что-то предсказывать», — сказал он.

В США традиционно каждая новая команда в Белом доме формирует своё видение внешнеполитического курса. Из-за этого, отметил Песков, любые стратегии национальной безопасности, исходящие из Вашингтона, нередко вызывают сомнения по поводу их долговечности. Пресс-секретарь добавил, что прогнозировать подход будущей американской администрации сейчас практически невозможно.

Ранее сообщалось, что публикация обновлённой Стратегии национальной безопасности США от 5 декабря вызвала недовольство среди ряда европейских чиновников. В документе утверждается, что в течение двух десятилетий Европа может кардинально измениться и столкнуться с серьёзными угрозами, связанными, как считают авторы, с политикой нынешнего руководства ЕС и наднациональных институтов.