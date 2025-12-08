Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:49

Песков заявил о чехарде разных внешних курсов в американских администрациях

Обложка © Life.fu

Обложка © Life.fu

В Вашингтоне каждая администрация придерживается собственного подхода к внешней политике, поэтому опасения по поводу возможной смены курса США возникают регулярно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие опасения всегда есть. Мы знаем, что разные администрации придерживаются разных точек зрения, занимаются разной нюансировкой во внешней политике… Ну а что будет дальше со следующей администрацией, здесь сейчас вряд ли кто-то, наверное, возьмётся что-то предсказывать», — сказал он.

В США традиционно каждая новая команда в Белом доме формирует своё видение внешнеполитического курса. Из-за этого, отметил Песков, любые стратегии национальной безопасности, исходящие из Вашингтона, нередко вызывают сомнения по поводу их долговечности. Пресс-секретарь добавил, что прогнозировать подход будущей американской администрации сейчас практически невозможно.

Изменение позиции США по Европе вызывает тревогу европейских лидеров
Изменение позиции США по Европе вызывает тревогу европейских лидеров

Ранее сообщалось, что публикация обновлённой Стратегии национальной безопасности США от 5 декабря вызвала недовольство среди ряда европейских чиновников. В документе утверждается, что в течение двух десятилетий Европа может кардинально измениться и столкнуться с серьёзными угрозами, связанными, как считают авторы, с политикой нынешнего руководства ЕС и наднациональных институтов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar