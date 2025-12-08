Директор оскандалившейся Долиной заявил, что певице придётся начинать всё с нуля

После громкого скандала с продажей квартиры певице Ларисе Долиной предстоит всё начинать сначала. Об этом заявил её концертный директор Сергей Пудовкин в беседе с аif.ru.

Пудовкин подчеркнул, что Долина продолжает работать по графику, готовит новые песни и программы, но ситуация такова, что приходится «всё начинать с нуля». Он призвал поклонников «видеть правду», а не поддаваться на призывы к «отмене» артистки в соцсетях. По его словам, главным сейчас остаётся здоровье Долиной.

«Не отменяй, да не отменён будешь», — указал Пудовкин.

Ранее сообщалось, что доверительница Полины Лурье намерена добиваться именно возврата купленной у Ларисы Долиной квартиры, а не денежных средств. Лурье ожидает рассмотрения жалобы в Верховном суде и рассчитывает, что сделку признают законной, после чего жильё будет возвращено ей. Она с недоверием относится к заявлениям Долиной о готовности вернуть деньги.