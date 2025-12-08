Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:54

Директор оскандалившейся Долиной заявил, что певице придётся начинать всё с нуля

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

После громкого скандала с продажей квартиры певице Ларисе Долиной предстоит всё начинать сначала. Об этом заявил её концертный директор Сергей Пудовкин в беседе с аif.ru.

Пудовкин подчеркнул, что Долина продолжает работать по графику, готовит новые песни и программы, но ситуация такова, что приходится «всё начинать с нуля». Он призвал поклонников «видеть правду», а не поддаваться на призывы к «отмене» артистки в соцсетях. По его словам, главным сейчас остаётся здоровье Долиной.

«Не отменяй, да не отменён будешь», — указал Пудовкин.

Обманутая «человеком-пауком» Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности
Обманутая «человеком-пауком» Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности

Ранее сообщалось, что доверительница Полины Лурье намерена добиваться именно возврата купленной у Ларисы Долиной квартиры, а не денежных средств. Лурье ожидает рассмотрения жалобы в Верховном суде и рассчитывает, что сделку признают законной, после чего жильё будет возвращено ей. Она с недоверием относится к заявлениям Долиной о готовности вернуть деньги.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar