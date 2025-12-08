В Кремле ждут информацию о результатах встреч США и Украины

Российская сторона рассчитывает получить сведения о результатах прошедших консультаций между Соединёнными Штатами и Украиной по вопросам урегулирования. Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поэтому рассчитываем такую информацию получить, тогда будет понятно», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что в ходе встречи Путина и Уиткоффа была проделана обстоятельная работа. Он отметил, что результаты переговоров легли в основу диалога американских представителей с украинской переговорной группой.

Напомним, 5 декабря в Майами состоялась встреча между американской и украинской делегациями. Со стороны Киева в них участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.