Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:44

МВД предупредило о риске взлома «Госуслуг» и продаже личных данных

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

МВД России предупредило граждан об опасности взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Как сообщили в Telegram-канале «Вестник киберполиции России», злоумышленники, получившие доступ к профилю, могут проводить различные операции от имени владельца и даже продавать его персональные данные.

В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники лишь утверждают, что взломали аккаунт, чтобы запугать человека и получить коды подтверждения. Однако если доступ действительно получен, преступники могут оформить кредит или микрозаем, запросить налоговый вычет и направить выплату на свои банковские счета.

Обманутая «человеком-пауком» Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности
Обманутая «человеком-пауком» Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности

Кроме того, похищенные данные — паспорт, СНИЛС, адрес и реквизиты счетов — могут быть использованы в других мошеннических схемах или проданы.

МВД призвало россиян не передавать коды из SMS и приложений, не сообщать персональные данные по телефону и не переходить по сомнительным ссылкам.

Портал «Госуслуги» является одним из крупнейших цифровых сервисов в стране и содержит широкий набор данных граждан, включая паспортную информацию, медицинские документы, налоговые сведения и историю поданных заявлений. Из-за высокой концентрации персональных данных сервис регулярно становится объектом внимания мошенников.

Вам звонят не из больницы! Россиян начали разводить «оборотни в белых халатах»
Вам звонят не из больницы! Россиян начали разводить «оборотни в белых халатах»

С начала 2020-х годов киберпреступники активно используют социальную инженерию: звонки, фальшивые уведомления и фишинговые страницы, с помощью которых им удаётся получать доступ к аккаунтам пользователей или их банковской информации. МВД и Минцифры регулярно напоминают, что сотрудники госорганов не запрашивают у граждан коды подтверждения и не предлагают «срочно защитить аккаунт».

Ранее подростков предупредили об орудующих в Сети экстремистах. Кроме того, гражданам объяснили, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Школьница в Москве перевела мошеннику 82 тысячи, пытаясь разблокировать Roblox
Школьница в Москве перевела мошеннику 82 тысячи, пытаясь разблокировать Roblox
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Госуслуги
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar