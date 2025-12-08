МВД предупредило о риске взлома «Госуслуг» и продаже личных данных

МВД России предупредило граждан об опасности взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Как сообщили в Telegram-канале «Вестник киберполиции России», злоумышленники, получившие доступ к профилю, могут проводить различные операции от имени владельца и даже продавать его персональные данные.

В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники лишь утверждают, что взломали аккаунт, чтобы запугать человека и получить коды подтверждения. Однако если доступ действительно получен, преступники могут оформить кредит или микрозаем, запросить налоговый вычет и направить выплату на свои банковские счета.

Кроме того, похищенные данные — паспорт, СНИЛС, адрес и реквизиты счетов — могут быть использованы в других мошеннических схемах или проданы.

МВД призвало россиян не передавать коды из SMS и приложений, не сообщать персональные данные по телефону и не переходить по сомнительным ссылкам.

Портал «Госуслуги» является одним из крупнейших цифровых сервисов в стране и содержит широкий набор данных граждан, включая паспортную информацию, медицинские документы, налоговые сведения и историю поданных заявлений. Из-за высокой концентрации персональных данных сервис регулярно становится объектом внимания мошенников.

С начала 2020-х годов киберпреступники активно используют социальную инженерию: звонки, фальшивые уведомления и фишинговые страницы, с помощью которых им удаётся получать доступ к аккаунтам пользователей или их банковской информации. МВД и Минцифры регулярно напоминают, что сотрудники госорганов не запрашивают у граждан коды подтверждения и не предлагают «срочно защитить аккаунт».