8 декабря, 11:25

Захарова раскритиковала Швецию после ультраправого марша под Стокгольмом

Обложка © X/ MariaWestman9

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедший в Салеме — пригороде Стокгольма — первый за 15 лет марш ультраправых. По её словам, участие около 150 человек менее важно, чем сам факт проведения факельного шествия: Швеция, как отметила дипломат, пополнила список стран ЕС, где допускают подобные акции.

«Официальный Стокгольм – один из самых активных политических и экономических спонсоров неонацистского режима в Киеве. Поток шведских вооружений и военной техники, поступающих необандеровским формированиям, не прекращается. Таким образом, Швеция является прямым соучастником их преступлений», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что премьер Швеции Ульф Кристерссон осудил мероприятие и заявил, что в стране «нет места антисемитизму или ксенофобии». Но, по её словам, реальные события говорят об обратном. Она указала, что Швеция вместе с рядом стран ЕС голосует против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Захарова также заявила, что такая политика формирует в обществе терпимость к радикальным движениям и связала позицию Стокгольма с его поддержкой Киева, в том числе военными поставками.

Напомним, что участники марша прошли по центру города, повторив так называемый «Салемский марш» в память о скинхеде Даниэле Вредстреме. Они выкрикивали лозунги: «Швеция для шведов» и «Да здравствует победа». В столкновениях пострадали трое полицейских и около 15 противников марша.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
