В Обнинске отменили концерт Сабурова из-за срочного ремонта крыши

Выступление комика Нурлана Сабурова в Обнинске отменили в последний момент. Официальной причиной назвали внезапную необходимость ремонта крыши, однако неофициальные версии указывают на недовольство общественников прежними высказываниями комика. Об этом сообщил Mash.

Сегодня вечером Сабуров должен был выступать в Доме учёных, причём все билеты на шоу были распроданы. Но организаторы неожиданно объявили, что площадке требуется срочный ремонт, из-за чего мероприятие приходится отменить. При этом в неформальных комментариях утверждается, что настоящий повод связан с давними претензиями к артисту: ему припоминают его концерт в Алма-Ате в 2022 году, где он позволил себе ироничные замечания в адрес россиян, уехавших в Казахстан.

Это уже не первый сорванный концерт: в конце ноября аналогичные отмены произошли в Нижневартовске и Екатеринбурге. По информации Mash, под вопросом сейчас и его выступление, запланированное на 10 декабря в Рязани, хотя решение официально пока не принято.

Ранее сообщалось, что Нурлан Сабуров нарушал миграционные правила России и при этом владеет дорогой недвижимостью в Подмосковье. Уточнялось, что стендапер проживает в закрытом элитном посёлке в коттедже стоимостью около 115 миллионов рублей. Также сообщалось, что в феврале 2022 года артист приобрёл участок площадью более 12 соток в жилом комплексе «Новорижский» примерно за 12,2 миллиона рублей.