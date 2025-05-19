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19 мая, 15:51

Появились первые кадры с комиком Сабуровым после задержания

Mash: Комика Сабурова освободили из полицейского участка после задержания

Нурлан Сабуров. Обложка © РИА «Новости»

Нурлан Сабуров. Обложка © РИА «Новости»

Комика Нурлана Сабурова отпустили из отдела полиции после задержания в аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства. Он отказался отвечать на вопрос о том, когда планирует вылететь из России. Ситуацию юморист также не комментировал. Кадрами поделился телеграм-канал Mash.

Первые кадры с Сабуровым после задержания. Видео © Telegram/ Mash

Напомним, что комика задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение правил пребывания в РФ. Серьёзный запрет на въезд в страну на длительный срок ему, скорее всего, не грозит, однако временное ограничение на 3–5 лет остаётся реальной перспективой. Сабурова уже оштрафовали на 5 500 рублей. Теперь ему необходимо покинуть РФ в течение двух недель.

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Полина Никифорова
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