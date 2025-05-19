Появились первые кадры с комиком Сабуровым после задержания

Комика Нурлана Сабурова отпустили из отдела полиции после задержания в аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства. Он отказался отвечать на вопрос о том, когда планирует вылететь из России. Ситуацию юморист также не комментировал. Кадрами поделился телеграм-канал Mash.