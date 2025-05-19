Появились первые кадры с комиком Сабуровым после задержания
Mash: Комика Сабурова освободили из полицейского участка после задержания
Нурлан Сабуров. Обложка © РИА «Новости»
Комика Нурлана Сабурова отпустили из отдела полиции после задержания в аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства. Он отказался отвечать на вопрос о том, когда планирует вылететь из России. Ситуацию юморист также не комментировал. Кадрами поделился телеграм-канал Mash.
Первые кадры с Сабуровым после задержания. Видео © Telegram/ Mash
Напомним, что комика задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение правил пребывания в РФ. Серьёзный запрет на въезд в страну на длительный срок ему, скорее всего, не грозит, однако временное ограничение на 3–5 лет остаётся реальной перспективой. Сабурова уже оштрафовали на 5 500 рублей. Теперь ему необходимо покинуть РФ в течение двух недель.