НАТО не решится атаковать российские самолёты и дроны, заявил военный эксперт

НАТО не решится на атаки против российских самолётов и беспилотников. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя заявление президента Чехии Петра Павела.

По словам эксперта, угрозы чешского лидера — это популизм, призванный отвлечь внимание от внутренних проблем в Чехии и Европе. Он также заявил, что российская авиация не нарушает воздушное пространство ЕС, а все дроны, которые Европа называла российскими, якобы оказались украинскими.

«Пётр Павел, видимо, решил, что о нём давно ничего не было слышно и надо догонять других европейских коллег в их оголтелости и паранойе. <...> Что тут скажешь, убогих надо жалеть. Они не посмеют нас атаковать, учитывая, что и атаковать не за что», — пояснил Дандыкин.

Напомним, президент Чехии Пётр Павел заявил, что у НАТО якобы есть веские основания для жёсткого ответа на нарушения воздушного пространства со стороны России. Бывший глава военного комитета альянса допустил, что НАТО вскоре «придётся» перейти к более решительным мерам, включая потенциальное сбивание российского самолёта или беспилотника.