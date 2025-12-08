Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 11:32

Россиянам могут увеличить лимиты сверхурочной работы для увеличения доходов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Josep Suria

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Josep Suria

Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, призванные сделать трудовые отношения более гибкими на фоне устойчивого дефицита кадров. С проектом ознакомилось РИА «Новости».

Предложение предполагает увеличение лимитов сверхурочной работы для сотрудников, желающих зарабатывать больше, а также расширение возможностей малого и среднего бизнеса по использованию срочных трудовых договоров. Документ также включает механизмы, которые должны защитить работодателей от ряда злоупотреблений.

Инициатива входит в комплекс мер по адаптации рынка труда к ситуации практически рекордно низкой безработицы. За последние годы её уровень неоднократно обновлял минимумы: в августе показатель опустился до 2,1%, в сентябре и октябре составил 2,2%, оставаясь около исторического минимума. Несмотря на первые признаки смягчения ситуации, нехватка работников сохраняется.

Сверхурочная работа ради зарплаты мечты: Отличия зумеров от миллениалов
Сверхурочная работа ради зарплаты мечты: Отличия зумеров от миллениалов

А ранее россиянам объяснили, что трудоголизм может разрушить карьеру и личную жизнь. По словам специалиста, трудоголики зачастую взваливают на себя большое количество задач, игнорируя при этом рекомендации коллег или руководства.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Минэкономразвития РФ
  • Минтруд РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar