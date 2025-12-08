Россиянам могут увеличить лимиты сверхурочной работы для увеличения доходов

Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, призванные сделать трудовые отношения более гибкими на фоне устойчивого дефицита кадров. С проектом ознакомилось РИА «Новости».

Предложение предполагает увеличение лимитов сверхурочной работы для сотрудников, желающих зарабатывать больше, а также расширение возможностей малого и среднего бизнеса по использованию срочных трудовых договоров. Документ также включает механизмы, которые должны защитить работодателей от ряда злоупотреблений.

Инициатива входит в комплекс мер по адаптации рынка труда к ситуации практически рекордно низкой безработицы. За последние годы её уровень неоднократно обновлял минимумы: в августе показатель опустился до 2,1%, в сентябре и октябре составил 2,2%, оставаясь около исторического минимума. Несмотря на первые признаки смягчения ситуации, нехватка работников сохраняется.

