Российские войска демонстрируют самые высокие темпы продвижения с 2022 года, пишет британская The Daily Telegraph. По данным издания, ВС РФ сумели растянуть ресурсы Киева вдоль 630-мильного (около тысячи километров) фронта, что открыло новые уязвимости на юго-восточном и северном направлениях.

Газета отмечает, что в ноябре российские подразделения продвинулись более чем на 300 квадратных километров — это вдвое больше, чем месяцем ранее. В публикации подчёркивается, что столь заметное ускорение контрастирует с предыдущими периодами позиционного противостояния.

Ранее Life.ru писал, что военнослужащие из группировки «Центр» успешно проводят операции в населённом пункте Димитров (ДНР), ликвидируя окружённые подразделения противника в микрорайонах Восточный и Западный. Штурмовые отряды 51-й армии продолжают наступление.