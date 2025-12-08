Путин в Индии
8 декабря, 11:38

Россия демонстрирует самые высокие темпы наступления за всё время СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска демонстрируют самые высокие темпы продвижения с 2022 года, пишет британская The Daily Telegraph. По данным издания, ВС РФ сумели растянуть ресурсы Киева вдоль 630-мильного (около тысячи километров) фронта, что открыло новые уязвимости на юго-восточном и северном направлениях.

Газета отмечает, что в ноябре российские подразделения продвинулись более чем на 300 квадратных километров — это вдвое больше, чем месяцем ранее. В публикации подчёркивается, что столь заметное ускорение контрастирует с предыдущими периодами позиционного противостояния.

Ранее Life.ru писал, что военнослужащие из группировки «Центр» успешно проводят операции в населённом пункте Димитров (ДНР), ликвидируя окружённые подразделения противника в микрорайонах Восточный и Западный. Штурмовые отряды 51-й армии продолжают наступление.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Полина Никифорова
