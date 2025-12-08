AFP описало переговоры США с Украиной цитатой «быстрее, быстрее, быстрее»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XooKits
Вашингтон активно ищет способы ускорить переговоры по украинскому мирному плану и подтолкнуть Киев к уступкам. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
«Американцы давят, типа: «быстрее, быстрее, быстрее», — передало слова информатора агенство.
По словам собеседника упомянутого СМИ, вопрос о будущем статусе территорий продолжает оставаться самым сложным в диалоге, и Россия не намерена подписывать никакие соглашения без его решения. По его же словам, Украина со своей стороны не может дать согласие на все предложения без тщательной проработки деталей потенциального договора.
Ранее стало известно, что Киеву выгодно намеренно затягивать переговоры с США, поскольку, по мнению депутата Романа Костенко, Вашингтон стремится воспользоваться ситуацией с коррупционным скандалом, чтобы навязать невыгодные условия.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.