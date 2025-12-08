AFP описало переговоры США с Украиной цитатой «быстрее, быстрее, быстрее»

Вашингтон активно ищет способы ускорить переговоры по украинскому мирному плану и подтолкнуть Киев к уступкам. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

По словам собеседника упомянутого СМИ, вопрос о будущем статусе территорий продолжает оставаться самым сложным в диалоге, и Россия не намерена подписывать никакие соглашения без его решения. По его же словам, Украина со своей стороны не может дать согласие на все предложения без тщательной проработки деталей потенциального договора.