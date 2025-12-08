Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 11:48

AFP описало переговоры США с Украиной цитатой «быстрее, быстрее, быстрее»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XooKits

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XooKits

Вашингтон активно ищет способы ускорить переговоры по украинскому мирному плану и подтолкнуть Киев к уступкам. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

«Американцы давят, типа: «быстрее, быстрее, быстрее», — передало слова информатора агенство.

По словам собеседника упомянутого СМИ, вопрос о будущем статусе территорий продолжает оставаться самым сложным в диалоге, и Россия не намерена подписывать никакие соглашения без его решения. По его же словам, Украина со своей стороны не может дать согласие на все предложения без тщательной проработки деталей потенциального договора.

В США заявили об отстранении Зеленского от переговоров по Украине
В США заявили об отстранении Зеленского от переговоров по Украине

Ранее стало известно, что Киеву выгодно намеренно затягивать переговоры с США, поскольку, по мнению депутата Романа Костенко, Вашингтон стремится воспользоваться ситуацией с коррупционным скандалом, чтобы навязать невыгодные условия.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar