Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 11:33

Новые власти Сирии устроили Liberation Day в годовщину свержения Асада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

В Сирии начались масштабные мероприятия, посвящённые первой годовщине окончания правления Башара Асада. Как сообщают государственные СМИ, в том числе Sana, жители вышли на центральные улицы и площади в разных регионах страны, чтобы отметить дату, которую в республике называют Днём освобождения (Liberation Day).

Основные торжества прошли на площади Омейядов в Дамаске, где с раннего утра собрались тысячи граждан. Министерство обороны организовало военный парад на трассе Меззе, за которым наблюдали участники празднования. Аналогичные акции состоялись в Алеппо и других крупных и малых населённых пунктах.

Песков коротким «Нет» пресёк вопросы о жизни Асада в России и встречах с Путиным
Песков коротким «Нет» пресёк вопросы о жизни Асада в России и встречах с Путиным

По данным сирийских властей, праздничные мероприятия сопровождаются массовыми шествиями, выступлениями артистов, запуском фейерверков и различными общественными инициативами. Власти отмечают, что для многих жителей годовщина стала символом начала политических преобразований, возвращения беженцев и постепенного восстановления инфраструктуры.

При этом отмечается, что несмотря на сохраняющиеся экономические трудности, в обществе наблюдается рост оптимизма и ожиданий дальнейшей стабилизации. Международные организации продолжают следить за ситуацией в стране и развитием внутреннего диалога между политическими силами.

Песков отказался комментировать вопрос о выдаче бывшего президента Сирии Асада
Песков отказался комментировать вопрос о выдаче бывшего президента Сирии Асада

Напомним, что в октябре в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и нового лидера Сирии Ахмедааш-Шараа. Она продлилась более 2,5 часа. В начале беседы Владимир Путин напомнил о традиционно дружественных и прочных отношениях между двумя странами, подчеркнув, что Москва в своей политике всегда руководствовалась интересами сирийского народа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Сирия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar