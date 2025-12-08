В Сирии начались масштабные мероприятия, посвящённые первой годовщине окончания правления Башара Асада. Как сообщают государственные СМИ, в том числе Sana, жители вышли на центральные улицы и площади в разных регионах страны, чтобы отметить дату, которую в республике называют Днём освобождения (Liberation Day).

Основные торжества прошли на площади Омейядов в Дамаске, где с раннего утра собрались тысячи граждан. Министерство обороны организовало военный парад на трассе Меззе, за которым наблюдали участники празднования. Аналогичные акции состоялись в Алеппо и других крупных и малых населённых пунктах.

По данным сирийских властей, праздничные мероприятия сопровождаются массовыми шествиями, выступлениями артистов, запуском фейерверков и различными общественными инициативами. Власти отмечают, что для многих жителей годовщина стала символом начала политических преобразований, возвращения беженцев и постепенного восстановления инфраструктуры.

При этом отмечается, что несмотря на сохраняющиеся экономические трудности, в обществе наблюдается рост оптимизма и ожиданий дальнейшей стабилизации. Международные организации продолжают следить за ситуацией в стране и развитием внутреннего диалога между политическими силами.

Напомним, что в октябре в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и нового лидера Сирии Ахмедааш-Шараа. Она продлилась более 2,5 часа. В начале беседы Владимир Путин напомнил о традиционно дружественных и прочных отношениях между двумя странами, подчеркнув, что Москва в своей политике всегда руководствовалась интересами сирийского народа.