Профессор МГУ назвал неудачные реформы «гвоздями в крышку гроба СССР»

Ровно 34 года назад было подписано Беловежское соглашение, объявившее о прекращении существования СССР. Профессор МГУ Андрей Колганов объяснил, какую роль в крахе государства сыграли экономические факторы и неудачные реформы.

По его словам, антиалкогольная кампания стала «одним из гвоздей в крышку гроба СССР», но таких «гвоздей» было много, а главная проблема — в отсутствии у власти продуманной стратегии.

«Продуманной стратегии перестройки у руководства не было», — заявил Колганов в разговоре с «Лентой.ру».

Он отметил, что многие в руководстве, включая председателя Совмина Николая Рыжкова и специалистов Госплана, понимали тяжёлое экономическое положение, но не знали, как его исправить. Одни мыслили устаревшими шаблонами, другие хватались за перемены, не представляя их последствий.

Профессор также прокомментировал гипотезу, что демонтаж плановой экономики задумал ещё Юрий Андропов. По его мнению, при Андропове переход к рынку мог бы пройти с меньшими издержками, так как тот не допустил бы такого сильного ослабления госуправления, как при поздней перестройке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Советского Союза не является и не может быть целью российской политики. Он назвал эту идею бессмысленной в современных условиях. По словам российского лидера, реализация такой идеи привела бы к радикальному изменению национального и религиозного состава страны. Путин также отметил, что не видит смысла в поиске конкретных виновников распада СССР, так как система в целом оказалась нежизнеспособной.