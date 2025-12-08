Путин в Индии
8 декабря, 11:38

На побережье Дагестана штормом вынесло контейнер с грузинскими сигаретами

У посёлка Сулак в Дагестане на берегу Каспия нашли множество пачек импортных сигарет. Прибрежная полоса оказалась усеяна грузинским табаком.

На побережье Дагестана штормом вынесло контейнер с грузинскими сигаретами. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости

Как сообщают местные Telegram-каналы, на побережье обнаружен контейнер с товаром. Жители тут же приступили к сбору найденной продукции, используя пакеты и личный транспорт. Причины появления контейнера в воде пока неизвестны.

А ранее в Госдуме предложили лечить курильщиков от зависимости за счёт средств от продажи табака. Об этой идее депутат Сергей Леонов сообщил главе Минфина Антону Силуанову.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Блог Дагестана / новости

