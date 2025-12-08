Путин в Индии
8 декабря, 12:11

Поплавская раскритиковала трек Марго со скандальным 6ix9ine на мотив детской песни

Обложка © Telegram/ Margo

Актриса Яна Поплавская осудила новый трек певицы Марго (Маргарита Овсянникова) «BURATINO», исполненный совместно с американским рэпером 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) на мотив песни из советского фильма «Приключения Буратино». Она возмутилась выбору осуждённого за педофилию артиста и форматом клипа.

Певица Марго выпустила трек «Буратино». Видео © YouTube/ Margo Official

«Действительно, почему бы не записать трек на мотив детской советской песни с осужденным педофилом, ублюдком и социопатом 6ix9ine? Да, что там, сделаем ещё под эту песню максимально недетский клип»,написала Поплавская в своих соцсетях.

Напомним, что певицу Марго многие называют протеже Филиппа Киркорова. Он и сам признавался, что эпатажный образ исполнительницы — это «его детище». Он также заявил, что что песня начинающей исполнительницы «Кукареку», спетая совместно с американским рэпером Lil Pump, прекрасно вписалась в её дерзкий образ и внезапно стала хитом.

    avatar