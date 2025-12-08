Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой Анталье

В турецкой Анталье сегодня днём, около 13:21, произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,4, сообщает телеканал NTV.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих городов и посёлков. Пока никакой информации о том, есть ли разрушения или пострадавшие, нет.

Ранее на границе США и Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS). Очаг подземных толчков находился на юге канадской территории Юкон. Глубина составила 10 километров. На следующий день произошли ещё несколько подземных толчков.