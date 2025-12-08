В Анапе не смогли провести конкурс на должность мэра из-за недостатка желающих

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-курорта Анапа признан несостоявшимся из-за недостаточного количества претендентов. Соответствующее заявление сделали в Совете муниципального образования.

Должность стала вакантной в июне после досрочного сложения полномочий мэром Василием Швецом, который покинул пост по собственному желанию. С тех пор обязанности главы временно исполняет Светлана Балаева. Конкурс был объявлен в июле, приём документов проходил с 17 сентября по 31 октября. Согласно положению, комиссия должна представить на рассмотрение депутатов не менее двух кандидатов, однако заявление подал лишь один претендент — гражданский активист Виталий Самарец. В связи с этим конкурсная комиссия не смогла выполнить установленные требования. Для избрания нового главы муниципалитета теперь потребуется объявить повторный отбор.

«В связи с невозможностью конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа принятия решения о представлении в Совет муниципального образования город-курорт Анапа не менее чем двух кандидатов на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа, конкурсная комиссия признала конкурс по отбору кандидатур на должность главы несостоявшимся», — говорится в сообщении.

