В Чите шестиклассник получил сотрясение мозга после подзатыльника от учителя

Следственный комитет Забайкалья начал проверку по факту предполагаемого применения физического насилия учителем к шестикласснику в одной из читинских школ. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.





«Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, и по результатам проверки примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении.

По информации «Вечорки», учитель ударил ученика по голове после того, как тот задел его замком. Ребёнку стало плохо дома, его госпитализировали с сотрясением мозга. Учитель же уволился по собственному желанию.

Ранее Life.ru писал, что в Новороссийске воспитательница детского сада с почётной грамотой от министерства образования ударила по лицу двухлетнюю девочку, которая отказывалась есть. Уголовное дело и увольнение –- таковы последствия для 63-летней Ольги Сахаровой, которая, вместо проявления терпения и профессионализма, выбрала грубую силу.