Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 12:14

В Чите шестиклассник получил сотрясение мозга после подзатыльника от учителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Следственный комитет Забайкалья начал проверку по факту предполагаемого применения физического насилия учителем к шестикласснику в одной из читинских школ. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

«Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, и по результатам проверки примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении.

По информации «Вечорки», учитель ударил ученика по голове после того, как тот задел его замком. Ребёнку стало плохо дома, его госпитализировали с сотрясением мозга. Учитель же уволился по собственному желанию.
Била стулом, заклеивала рот скотчем: Учительницу обвинили в издевательствах над школьниками
Била стулом, заклеивала рот скотчем: Учительницу обвинили в издевательствах над школьниками

Ранее Life.ru писал, что в Новороссийске воспитательница детского сада с почётной грамотой от министерства образования ударила по лицу двухлетнюю девочку, которая отказывалась есть. Уголовное дело и увольнение –- таковы последствия для 63-летней Ольги Сахаровой, которая, вместо проявления терпения и профессионализма, выбрала грубую силу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar