Сотрудник сотовой связи, шпионивший за силовиками в ЛНР, приговорён к 20 годам
Обложка © Прокуратура ЛНР
Житель Луганска получил 20 лет лишения свободы за передачу Украине данных о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики. Приговор вынес Верховный суд ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, мужчина собирал охраняемую законом информацию и передавал её украинской спецслужбе. Следствие установило, что сведения были получены им посредством неправомерного доступа к компьютерным системам объекта критической информационной инфраструктуры ЛНР.
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая шпионаж. Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Ранее британское издание написало, что в России по указанию президента Владимира Путина якобы создаются «эскадрильи голубей-шпионов».
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.