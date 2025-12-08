Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 12:15

Сотрудник сотовой связи, шпионивший за силовиками в ЛНР, приговорён к 20 годам

Обложка © Прокуратура ЛНР

Обложка © Прокуратура ЛНР

Житель Луганска получил 20 лет лишения свободы за передачу Украине данных о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики. Приговор вынес Верховный суд ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, мужчина собирал охраняемую законом информацию и передавал её украинской спецслужбе. Следствие установило, что сведения были получены им посредством неправомерного доступа к компьютерным системам объекта критической информационной инфраструктуры ЛНР.

Мы дали им славу, а они взялись за оружие: страшная судьба украинских звёзд, вступивших в ВСУ
Мы дали им славу, а они взялись за оружие: страшная судьба украинских звёзд, вступивших в ВСУ

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая шпионаж. Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее британское издание написало, что в России по указанию президента Владимира Путина якобы создаются «эскадрильи голубей-шпионов».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar