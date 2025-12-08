Житель Луганска получил 20 лет лишения свободы за передачу Украине данных о критической инфраструктуре Луганской Народной Республики. Приговор вынес Верховный суд ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, мужчина собирал охраняемую законом информацию и передавал её украинской спецслужбе. Следствие установило, что сведения были получены им посредством неправомерного доступа к компьютерным системам объекта критической информационной инфраструктуры ЛНР.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая шпионаж. Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее британское издание написало, что в России по указанию президента Владимира Путина якобы создаются «эскадрильи голубей-шпионов».