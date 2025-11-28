В Британии испугались российских «голубей-шпионов» с чипами в мозге

В России по указанию президента Владимира Путина создаются «эскадрильи голубей-шпионов». Такой материал опубликовало британское издание The Sun, рассказав о разработке биодронов компании Neiry.

По данным газеты, птицам вживляют чипы в мозг, что позволяет операторам управлять целыми стаями. Эксперты издания при этом предупреждают об «очевидных рисках» такой технологии. По их словам, голуби могут незаметно вести съёмку, собирать данные скрытыми сенсорами или мониторить зоны военных действий, включая территорию Украины.

При этом компания-разработчик Neiry, презентовавшая технологию 26 ноября, заявляет о сугубо мирном применении биодронов — от экологического мониторинга до поисковых операций.

Напомним, ранее российская корпорация Neiry провела испытательные полёты стаи голубей с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы сумели самостоятельно вылететь из лаборатории и вернуться назад. Военные эксперты считают, что они могут эффективно бороться с дронами и проводить разведку.