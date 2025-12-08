На Кубани суд решил, что Туапсинский порт в 90-х незаконно выбыл из госсобственности

Арбитражный суд Краснодарского края постановил вернуть в федеральную собственность ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», который был незаконно выведен из госсобственности в 1996 году. Суд установил, что стратегически важный для государства порт был передан частным лицам на основании кабального кредитного договора.

Владения порта включают 3 гектара земли, глубоководный причал, производственные и логистические комплексы, а также вспомогательную инфраструктуру. Ранее это имущество принадлежало рыбколхозу «Родина» и государственному рыбзаводу. По данным суда, в 1994 году бывший руководитель рыбколхоза заключил с Южно-Черноморским коммерческим банком невыгодный кредитный договор. В 1996 году, под предлогом невозврата фиктивного долга, было заключено мировое соглашение, по которому имущественный комплекс порта перешёл к кредитору.

Было установлено, что кредитный договор, заключенный на сумму 2,5 миллиарда рублей, предусматривал ежемесячное начисление процентов по ставке 190% годовых. В случае возникновения просрочек по платежам процентная ставка увеличивалась до 380% годовых. Для обеспечения исполнения обязательств по данному договору были переданы в залог активы предприятия. Важно подчеркнуть, что объект сделки рассматривался как подлежащий изъятию из государственной собственности.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск к владельцу порта в Туапсе, обвиняемому в хищении 919 млн рублей. Согласно материалам дела, ответчиками также выступают компания «Вониксель лимитед» — учредитель ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», и бывший топ-менеджер «Инжтрансстроя».