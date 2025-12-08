В Башкирии новую пещеру назвали в честь гигантского паука из «Гарри Поттера»

В национальном парке «Башкирия» обнаружена новая пещера, которую спелеологи решили назвать «Логово Арагога» в честь гигантского разумного паука из популярной книги о Гарри Поттере. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«В последний раз мы дошли до 10-метрового колодца. Его прохождение и дальнейшая разведка запланированы на летний сезон, когда условия будут более стабильными», — говорится в сообщении.

В Башкирии спелеологи назвали новую пещеру в честь паука из «Гарри Поттера». Фото © VK / Национальный парк «Башкирия»

Пещера находится примерно в 30 километрах от посёлка Нугуш в Мелеузовском районе. Ручей, который поглощает подземная полость, может вести к крупной пещере с подземной рекой. Если эта гипотеза подтвердится, протяжённость системы достигнет около пяти километров, а глубина составит порядка 100 метров. Известно, что два года назад исследователи уже предполагали существование пещеры, однако до неё удалось добраться только сейчас. Спелеологи отмечают, что дальнейшие работы и исследования будут проводиться летом, когда условия станут более безопасными и стабильными.

Ранее сообщалось, что знаменитая Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае закрыта для посещений. При этом в России остаётся множество других интересных объектов для подземного туризма. Отмечалось, что в Сочи расположены Воронцовские пещеры, общая протяжённость которых превышает 11,7 километра. Для туристов там проложены удобные деревянные настилы с освещением, что позволяет безопасно любоваться сталактитами и сталагмитами.