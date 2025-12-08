Алина Загитова удивила фанатов новым образом с дерзкой причёской

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый образ на вечеринке журнала «Мнение редакции может не совпадать». Кардинальное преображение вызвало шквал комментариев под новой публикацией в социальных сетях.

Алина Загитова на мероприятии в модном образе. Фото © Telegram / Алина Загитова

Фигуристка выбрала чёрную мини-юбку, укороченный пиджак и нижнее бельё, которое стало частью образа. Отдельное внимание поклонников привлекла новая причёска с прямой чёлкой. Некоторые подписчики предположили, что та может быть накладной. Реакция фанатов оказалась бурной: сначала — шок и вопросы, затем — полное восхищение.

«Оригинально и нестандартно. Умеете вы Алина Ильназовна разрушать привычные шаблоны», — заявил один из подписчиков.

