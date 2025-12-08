Путин в Индии
Алина Загитова удивила фанатов новым образом с дерзкой причёской

Обложка © Telegram / Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый образ на вечеринке журнала «Мнение редакции может не совпадать». Кардинальное преображение вызвало шквал комментариев под новой публикацией в социальных сетях.

Алина Загитова на мероприятии в модном образе. Фото © Telegram / Алина Загитова

Фигуристка выбрала чёрную мини-юбку, укороченный пиджак и нижнее бельё, которое стало частью образа. Отдельное внимание поклонников привлекла новая причёска с прямой чёлкой. Некоторые подписчики предположили, что та может быть накладной. Реакция фанатов оказалась бурной: сначала — шок и вопросы, затем — полное восхищение.

«Оригинально и нестандартно. Умеете вы Алина Ильназовна разрушать привычные шаблоны», — заявил один из подписчиков.

А ранее Life.ru рассказывал о другой звезде, сменившей имидж. Новая фотосессия певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) вызвала раскол среди её подписчиков. Одни фанаты поддержали её смелый образ, в то время как другие выразили негодование и предположили, что артистке «нужна помощь».

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

