В ГД заявили, что затягивающий агонию Украины ЕС стремится спровоцировать конфликт с Россией
Европа проводит политику милитаризации и делает всё, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что приём Украины в ЕС к 2030 году может привести к прямой войне с РФ.
«Страны Европы делают всё возможное, чтобы продлить агонию поражения Украины в этом конфликте», — заявил депутат в разговоре с «Лентой.ру».
Чепа предположил, что Запад может попытаться заменить вступление Украины в НАТО членством в Евросоюзе. Однако он сомневается, что ЕС в его нынешнем виде сможет просуществовать до указанного срока.
Напомним, Виктор Орбан заявил, что Евросоюз готовит ускоренный приём Украины и одновременно наращивает военные программы, рассчитанные на вступление ЕС в войну с Россией к 2030 году. Он написал, что базовые правила союза автоматически вовлекут все страны в конфликт, если он происходит на территории одного из участников.
