8 декабря, 12:57

В ГД заявили, что затягивающий агонию Украины ЕС стремится спровоцировать конфликт с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Европа проводит политику милитаризации и делает всё, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что приём Украины в ЕС к 2030 году может привести к прямой войне с РФ.

«Страны Европы делают всё возможное, чтобы продлить агонию поражения Украины в этом конфликте», — заявил депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Чепа предположил, что Запад может попытаться заменить вступление Украины в НАТО членством в Евросоюзе. Однако он сомневается, что ЕС в его нынешнем виде сможет просуществовать до указанного срока.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что Евросоюз готовит ускоренный приём Украины и одновременно наращивает военные программы, рассчитанные на вступление ЕС в войну с Россией к 2030 году. Он написал, что базовые правила союза автоматически вовлекут все страны в конфликт, если он происходит на территории одного из участников.

Юрий Лысенко
