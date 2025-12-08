В бригаду ВСУ на Сумщине прибыли новобранцы с травмами

Также сообщается о случаях избиения прибывших боевиков инструкторами и их пребывания в неудовлетворительных условиях.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ключ к успеху на фронте — не техника, а люди. В связи с этим он заявил о необходимости расширенной мобилизации, вербовки и новых контрактов для качественной подготовки личного состава.