В бригаду ВСУ на Сумщине прибыли новобранцы с травмами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
Источники РИА «Новости» в российских силовых структурах заявили о ситуации с новобранцами ВСУ в Сумской области. По их данным, в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду прибыло пополнение из учебного центра в Черновцах, но значительная часть из них оказалась с травмами и заболеваниями, из-за чего их увезли в санчасть.
Также сообщается о случаях избиения прибывших боевиков инструкторами и их пребывания в неудовлетворительных условиях.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ключ к успеху на фронте — не техника, а люди. В связи с этим он заявил о необходимости расширенной мобилизации, вербовки и новых контрактов для качественной подготовки личного состава.
