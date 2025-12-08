Стремление россиян понравиться иностранному обществу является ошибочным. Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своём видео, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», высказал мнение, что Россия не нуждается в специальном пиаре на Западе.

«У нас есть такая системная ошибка: мы всё время пытаемся понравиться белому человеку, чтобы он нас одобрил, чтобы он сказал: «Да, вы тоже люди». Мы всё время ждём, что скажет белый человек», — отметил Лебедев.

Он считает, что вместо этого следует сосредоточиться на собственной жизни, поскольку информация о реальных условиях и достижениях России будет распространяться естественным образом. Более того, попытки что-то доказать внешнему миру являются бессмысленной тратой энергии. По его мнению, лучший аргумент в данной ситуации — это личный опыт тех, кто посещает Россию и видит, что стереотипы о стране часто не соответствуют действительности.

«Приезжай (в Россию), ты увидишь, что здесь тоже не лаптем щи хлебают. И тогда ты поймешь, что сам был дурак. А нам доказывать, что мы не дураки, довольно бессмысленная трата энергии», — указал он.

Ранее Артемий Лебедев выступил с предложением серьёзно ограничить работу мессенджера WhatsApp в России. По его словам, корпорация Meta*, которой принадлежит приложение, отказывается соблюдать требования российского законодательства и игнорирует диалог с властями. Лебедев привёл в пример Китай, где WhatsApp давно заблокирован, отметив, что местные жители не испытывают из-за этого неудобств.

