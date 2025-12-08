Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о геноциде населения ДНР и ЛНР с 2014 года. По делу проходят 41 человек из числа политического и военного руководства Украины. Басманным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины», — говорится в сообщении.

В результате преступных действий украинского руководства с апреля 2014 года в Донбассе погибли почти 5 тысяч мирных жителей, пострадали более 18,5 тысячи, ранено свыше 13,5 тысячи, из которых 1275 — несовершеннолетние. Были частично или полностью разрушены более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая около 138 тысяч жилых домов, образовательные и медицинские учреждения, производственные и торговые объекты, социальные и культурные объекты, а также религиозные сооружения.

В Генпрокуратуре отметили, что действия Киева нанесли серьёзный ущерб экономике региона, культурному и религиозному наследию, а также привели к остановке работы градообразующих предприятий, росту безработицы и снижению доходов населения. Более 2,3 млн мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома, а с 2014 года численность населения ДНР и ЛНР сократилась с 6,5 до 4,5 млн человек из-за переселений, снижения рождаемости и увеличения смертности.

