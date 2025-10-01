В Донецке состоялся концерт, приуроченный к годовщине воссоединения Донбасса с Россией. Торжество прошло в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» при участии российского рэпера Рем Дигги и местных коллективов. Мероприятие специально организовали на нижнем ярусе автомобильного паркинга, что позволило молодым людям продемонстрировать стремление к полноценной жизни, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

В Донецке прошёл концерт в честь Дня воссоединения Донбасса с Россией. Видео © Пятый канал

Временно исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР Денис Шимановский подчеркнул историческое значение праздника, отметив, что Донбасс «отстоял право быть в составе Российской Федерации кровью». По его словам, с 2014 года жители республики неизменно считали себя частью России. Особый акцент чиновник сделал на присутствии молодёжи, которая с детства мечтала быть частью России и взрослела в условиях постоянных взрывов и обстрелов.

«Мы с 2014 года добивались этого права, мы верили — у нас всегда стояли флаги РФ», — цитирует Шимановского Пятый канал.