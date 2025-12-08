В российских школах прошёл урок «Разговоров о важном» ко Дню Героев Отечества

В понедельник, 8 декабря, в школах и колледжах прошли «Разговоры о важном» на тему «Россия — страна победителей. Ко Дню Героев Отечества». Участники обсудили исторические подвиги, значение звания «Герой» и необходимость сохранения памяти о героических поступках.

Анонсируя тему занятия, актёр Даниил Муравьев напомнил, что помимо экзаменов и тестов, о которых знает любой студент и школьник, в жизни каждого человека существует еще один экзамен — на верность Отечеству.

Людмила Болилая — о героях и героизме. Видео © Сайт «Разговоры о важном»

Наставником занятия выступила Герой России Людмила Болилая. С юных лет она мечтала о медицине и уже более 15 лет посвящает себя спасению жизней. Начав карьеру фельдшером скорой помощи, Людмила Вячеславовна продолжила свою миссию в зоне СВО, где оказывала помощь как военнослужащим, так и мирному населению. В январе 2025 года под обстрелом она вынесла из-под огня нескольких бойцов, а во время второй атаки прикрыла собой раненого товарища, приняв на себя осколки. В своем выступлении Герой России поделилась мотивами выбора профессии, причинами отправки в зону СВО, а также рассказала о своей любви к Родине, семье, согражданам и сослуживцам.

«Совершая подвиг, не думаешь о том, что это подвиг. Каждый на моем месте поступил бы также. Это и не должно быть подвигом, это само собой разумеющееся. Это наша норма жизни, когда мы помогаем друг другу, когда мы подставляем плечо», — считает Людмила Болилая.

В ходе занятия педагоги провели беседу со школьниками и студентами, подчеркнув, что каждый героический поступок является победой, как в масштабных сражениях за Отечество, так и в обыденной жизни. Ребята размышляли о том, как на протяжении всей истории России чувство глубокой ответственности за ее судьбу объединяло наше общество, не позволяя предкам оставаться безучастными к происходящему в стране и жизни людей.

На «Разговорах о важном» также напомнили, что истинные Герои Отечества – это не только воины, но и те, кто служит обществу своим трудом: ученые, медики, спасатели, волонтеры. Их действия служат ярким примером искренней любви к Родине, отваги и самопожертвования. В завершение занятия участники пришли к общему мнению: помнить о своих Героях – значит не просто знать их, но и беречь их память, гордиться ими и продолжать их великое дело, стремясь к добру, усердно учась и трудясь на благо своей страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 9 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда». Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества.