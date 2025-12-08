Стоимость меди на бирже обновила исторический максимум

Трёхмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигли нового исторического максимума, установившись на отметке $11,748 тысячи за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром в 8:44 по Москве цена на медные фьючерсы поднялась на 0,71% и дошла до $11 748 за тонну. Но к 15:00 ценник упал до $11 659, потеряв 0,05%.

Аналитики отмечают, что в текущем году рынок испытывает давление из-за трудностей на ключевых месторождениях. Кроме того, рост запасов меди в США, вызванный опасениями по поводу возможных импортных пошлин в 2026 году, может спровоцировать дефицит в других странах. В то же время, по мнению экспертов ANZ Research, цены поддерживаются заверениями китайских властей о намерении активизировать экономическую поддержку, включая более активную фискальную политику и сохранение мягкой монетарной политики, с целью стимулирования внутреннего спроса.

