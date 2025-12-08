«Очередь в туалет не заканчивалась»: Туристы рассказали о жутком отравлении на 10-часовом рейсе из Шанхая в Москву

На рейсе China Eastern из Шанхая в Москву произошёл массовый случай пищевого отравления, рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. Пассажиры получили обед спустя полтора часа после взлёта — сосиски и рис с соусом. Туристы уверены, что именно китайский рис стал причиной проблем.

Через несколько часов людям стало резко плохо, впереди оставалось ещё около шести часов полёта. Начались диарея и рвота, а очередь в туалет, по словам пассажиров, практически не прекращалась. Тех, кому стало хуже всего, пересадили в первый класс, чтобы обеспечить доступ к медпомощи и дополнительному пространству. По прилёте многие до сих пор восстанавливаются дома: рассказывают о температуре и слабости.