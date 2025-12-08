Путин потребовал обеспечить рост доходов и благополучие россиян
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Необходимо повышать доходы граждан и улучшать благополучие российских семей. С таким тезисом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам выступил президент РФ Владимир Путин.
«Необходимо добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан», — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что ключевым фактором является состояние экономики, её долгосрочное устойчивое развитие. По его словам, только на этой основе возможно стабильное повышение уровня жизни населения и улучшение социального положения семей.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, направленные на повышение гибкости трудовых отношений на фоне устойчивого дефицита кадров. Проект предусматривает увеличение лимитов сверхурочной работы для сотрудников, желающих зарабатывать больше, а также расширение возможностей малого и среднего бизнеса по применению срочных трудовых договоров.
