Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 14:15

Путин потребовал обеспечить рост доходов и благополучие россиян

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Необходимо повышать доходы граждан и улучшать благополучие российских семей. С таким тезисом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам выступил президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что ключевым фактором является состояние экономики, её долгосрочное устойчивое развитие. По его словам, только на этой основе возможно стабильное повышение уровня жизни населения и улучшение социального положения семей.

Путин заявил, что в России улучшился показатель оценки готовности семей завести детей
Путин заявил, что в России улучшился показатель оценки готовности семей завести детей

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, направленные на повышение гибкости трудовых отношений на фоне устойчивого дефицита кадров. Проект предусматривает увеличение лимитов сверхурочной работы для сотрудников, желающих зарабатывать больше, а также расширение возможностей малого и среднего бизнеса по применению срочных трудовых договоров.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar