Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 14:27

Путин поручил снизить бумажную нагрузку на работников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Проекты по повышению производительности труда должны охватить к 2030 году 40% средних и крупных предприятий в несырьевых отраслях, а также все организации социальной сферы, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что эффективность нельзя достигать за счёт лишней нагрузки на сотрудников.

«Причём [достигать эффективности] не за счёт дополнительной нагрузки на сотрудников, а прежде всего сокращая время на бумаги, планы, никому не нужные отчёты. На те вещи, которые не имеют прямого отношения к обучению школьников, студентов, к обследованию, лечению пациентов и так далее», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Путин заявил, что в России улучшился показатель оценки готовности семей завести детей
Путин заявил, что в России улучшился показатель оценки готовности семей завести детей

Ранее Путин призвал повысить доходы граждан и улучшить благополучие российских семей. Глава государства отметил, что ключевым фактором является состояние экономики, её долгосрочное устойчивое развитие.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar