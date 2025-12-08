Путин поручил снизить бумажную нагрузку на работников

Проекты по повышению производительности труда должны охватить к 2030 году 40% средних и крупных предприятий в несырьевых отраслях, а также все организации социальной сферы, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что эффективность нельзя достигать за счёт лишней нагрузки на сотрудников.

«Причём [достигать эффективности] не за счёт дополнительной нагрузки на сотрудников, а прежде всего сокращая время на бумаги, планы, никому не нужные отчёты. На те вещи, которые не имеют прямого отношения к обучению школьников, студентов, к обследованию, лечению пациентов и так далее», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Ранее Путин призвал повысить доходы граждан и улучшить благополучие российских семей. Глава государства отметил, что ключевым фактором является состояние экономики, её долгосрочное устойчивое развитие.