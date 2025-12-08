Путин в Индии
8 декабря, 14:29

Путин выделил ряд регионов, где ситуация требует особого внимания

Обложка © Life.ru

Регионы, где граждане отмечают замедление темпов изменений, нуждаются в особом внимании. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

«Особого внимания требует ситуация в тех субъектах федерации, где динамика изменений, по мнению людей, по данным социологических опросов, пока отстаёт», — заявил Путин.

Путин призвал ускорить разработку программы развития опорных населённых пунктов

Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие проходит в Александровском зале Кремля. Президент сообщил о полном запуске всех национальных проектов — от правовой основы до финансирования и уникальной системы мониторинга, интегрирующей цифровые данные и живые оценки граждан.

