Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии, объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии, объявлена угроза цунами на восточном и северо-восточном побережье, сообщает Метеорологическое управление.
Эпицентр находился в районе префектуры Аомори.
А ранее утром 8 декабря землетрясение произошло в Северо-Курильске. Очевидцы рассказали, что толчок ощущался чётко: в квартирах скрипели стены, стучали полки. За ним последовали два афтершока. В результате удара стихии прорвало отопительную трубу в здании центральной районной больницы.
