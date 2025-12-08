Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии, объявлена угроза цунами на восточном и северо-восточном побережье, сообщает Метеорологическое управление.

Эпицентр находился в районе префектуры Аомори.

А ранее утром 8 декабря землетрясение произошло в Северо-Курильске. Очевидцы рассказали, что толчок ощущался чётко: в квартирах скрипели стены, стучали полки. За ним последовали два афтершока. В результате удара стихии прорвало отопительную трубу в здании центральной районной больницы.