Путин призвал кабмин не «тюкать» власти российских регионов, а помогать им

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно помогать регионам с реализацией нацпроектов, а не критиковать их. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Прошу коллег из правительства «не тюкать», что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что по каждому направлению нацпроектов фиксируются регионы с наименьшими результатами. По его словам, в этих субъектах требуется более основательная работа всех участников, и правительству следует активно включаться в помощь, чтобы совместно находить решения для повышения эффективности реализации проектов.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации национальных целей развития России определено 121 ключевое направление. По информации президента Владимира Путина, 19 национальных проектов уже стартовали и в целом реализуются успешно, однако семь показателей находятся под угрозой невыполнения.