Коломойского* не доставили в суд Киева из-за сломанной машины

Бизнесмен Игорь Коломойский* не смог присутствовать на заседании Подольского районного суда Киева, которое планировалось на понедельник. Заседание суда, посвященное делу о ПриватБанке и компании «Укрнафта», в итоге пришлось перенести.

Причиной пропуска заседания стало повреждение транспортного средства, перевозящего олигарха. Суд постановил перенести слушание на четверг, дав сторонам время подготовиться к процессу.

Ранее Коломойский* обещал сделать «громкое заявление» на этом заседании, приглашая журналистов и заинтересованных лиц. Пропуск заседания из-за технической неисправности вызвал определенный интерес среди наблюдателей.

Ранее находящейся под стражей украинский олигарх Игорь Коломойский*, сделал сенсационное заявление относительно громкого коррупционного скандала. По его словам, предприниматель Тимур Миндич не мог быть организатором масштабной коррупционной схемы — её разработали и реализовали совершенно другие люди, стоящие за ним.

