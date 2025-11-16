«Он идиот, а не главарь мафии»: Коломойский* намекнул на кукловодов, дёргающих за ниточки «кошелька» Зеленского
Находящейся под стражей украинский олигарх Игорь Коломойский*, сделал сенсационное заявление относительно громкого коррупционного скандала. По его словам, предприниматель Тимур Миндич не мог быть организатором масштабной коррупционной схемы — её разработали и реализовали совершенно другие люди, стоящие за ним. Слова Коломойского* передаёт украинское издание «Страна.ua».
«Он же идиот, ну то что ему приписывают — он никакой не главарь мафии. Он чистый чёрт», — заявил олигарх.
Коломойский* считает, что Миндич не мог разработать коррупционную схему. Видео © Telegram / Политика страны
Он выразил уверенность, что у Миндича просто не хватило бы интеллектуальных способностей для разработки столь сложной коррупционной схемы.
Коломойский* также выдвинул версию, почему предприниматель мог сбежать. По его мнению, Миндич боялся, что реальные организаторы схемы могут его убить, чтобы «спрятать концы в воду». Олигарх добавил, что подобная сложная схема могла быть воплощена только вышестоящими людьми, которые в конечном счёте «подставили» предпринимателя, сделав его видимым фигурантом дела.
Ранее стало известно о начале антикоррупционного расследования в отношении Тимура Миндича, которого связывают с финансовыми операциями Владимира Зеленского. По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), близкие к Миндичу лица предположительно отмыли около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Квартира Миндича упоминалась как место проведения предвыборных мероприятий Зеленского и как площадка для встреч лиц, причастных к коррупции. Бизнесмен покинул Украину до проведения следственных действий. В европейских кругах выражают обеспокоенность возможным влиянием данного инцидента на объёмы финансовой помощи Киеву.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.