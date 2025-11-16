«Он идиот, а не главарь мафии»: Коломойский* намекнул на кукловодов, дёргающих за ниточки «кошелька» Зеленского

Находящейся под стражей украинский олигарх Игорь Коломойский*, сделал сенсационное заявление относительно громкого коррупционного скандала. По его словам, предприниматель Тимур Миндич не мог быть организатором масштабной коррупционной схемы — её разработали и реализовали совершенно другие люди, стоящие за ним. Слова Коломойского* передаёт украинское издание «Страна.ua».

«Он же идиот, ну то что ему приписывают — он никакой не главарь мафии. Он чистый чёрт», — заявил олигарх.

Коломойский* считает, что Миндич не мог разработать коррупционную схему. Видео © Telegram / Политика страны

Он выразил уверенность, что у Миндича просто не хватило бы интеллектуальных способностей для разработки столь сложной коррупционной схемы.

Коломойский* также выдвинул версию, почему предприниматель мог сбежать. По его мнению, Миндич боялся, что реальные организаторы схемы могут его убить, чтобы «спрятать концы в воду». Олигарх добавил, что подобная сложная схема могла быть воплощена только вышестоящими людьми, которые в конечном счёте «подставили» предпринимателя, сделав его видимым фигурантом дела.

