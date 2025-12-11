В Пермском крае на обогатительной фабрике погиб сотрудник

В Пермском крае на сильвинитовой обогатительной фабрике «Уралкалия» погиб сотрудник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«ПАО «Уралкалий» сообщает, что 11 декабря в 13:30 (11:30 мск) местного времени на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2 в ходе проведения плановых работ был смертельно травмирован сотрудник БШСУ (Березниковское шахтостроительное управление)», — говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств уже создана комиссия. Представитель холдинга выразил соболезнования семье погибшего. Сам рудник продолжает работать в штатном режиме.

СК начал проверку. Там сообщили, что во время монтажа опорной колонны на высоте более семи метров произошла трагическая случайность. Страховочный трос, закреплённый на электрогазосварщике 1988 года рождения, неожиданно намотало на вал работающей горизонтальной концентратной мешалки. Это привело к резкому падению рабочего непосредственно в зону вращающегося механизма.

Полученные в результате падения и попадания под вал тяжёлые травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины происшествия выясняют уполномоченные органы.

«Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Его основные производственные мощности, включающие пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположены в городах Березники и Соликамск Пермского края. Сильвинит — это природная минеральная руда, сырьё для производства калия.

