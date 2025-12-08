Миллиардер Алик Рынок получил новый срок за уклонение от уплаты налогов

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор миллиардеру Александру Эбралидзе, также известному как Алик Рынок. Бизнесмен признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорен к 3,5 года колонии общего режима.

Как следует из сообщения объединённой пресс-службы судов, с 2014 по 2022 год, будучи гендиректором ООО «СТОД», Эбралидзе включал в налоговые декларации ложные сведения о праве на вычеты. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 181 миллиона рублей, причинив такой ущерб бюджету. Подсудимый полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. После оглашения приговора Эбралидзе был взят под стражу прямо в зале суда.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с лишением права заниматься определённой деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учёта, сроком на 2 года. Окончательное наказание — 3,5 года в ИК общего режима», — говорится в сообщении.

Бизнесмен известен как основатель компании «Талион», учредитель Санкт-Петербургской юридической академии и организатор «Всемирного конгресса народов Грузии», а в 2009 году он заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане задержали пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, которого до этого арестовали по обвинению в организации заказных убийств.