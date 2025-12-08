ВККС лишила полномочий зампреда Верховного суда Серкова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила полномочий Петра Серкова, который с 2009 года занимал пост первого заместителя председателя Верховного суда РФ. Это решение было принято в связи с письменным заявлением Серкова об отставке, как и в случае с ещё шестью судьями и руководителями судов, чьи полномочия также были прекращены.



До этого глава Верховного суда РФ Игорь Краснов принял решение не инициировать продление полномочий Серкова. Шестилетний срок пребывания Серкова в должности, утвержденный Советом Федерации в декабре 2019 года, завершается 11 декабря.



Серков, которому сейчас 70 лет, до 1995 года руководил Ульяновским областным судом, после чего был назначен в Верховный суд РФ. В 2003 году он получил должность заместителя председателя, а с 2009 года является первым заместителем председателя Верховного суда.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила завести дела о коррупции на пятерых судей из Ростова-на-Дону. Данное решение было принято по ходатайству главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.