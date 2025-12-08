Путин в Индии
8 декабря, 15:08

Женщину уволили за систематический ранний приход на работу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Необычный трудовой спор произошёл в Испании: сотрудницу курьерской службы уволили не за опоздания, а за слишком ранний приход на работу. По данным Oddity Central, она должна была начинать смену в 7:30, но регулярно появлялась в 6:45–7:00, несмотря на предупреждение работодателя ещё в 2023 году.

Компания сочла, что работница нарушает установленный график, и в начале 2025 года решила её уволить. Женщина обжаловала это в суде, однако судья поддержал работодателя, указав, что нарушение расписания — даже «в плюс» — остаётся нарушением.

Сотрудницу «Л’Этуаль» затравили в общем чате и уволили из-за больничного
Ранее Life.ru писал, что в Белоруссии уволенный мужчина стащил у бывшего работодателя две тонны сала. Этот парень приехал на территорию, якобы забирать свои вещи, но вместо этого погрузил брикеты сала и отвёз их на дачу, чтобы потом потихоньку продать.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

